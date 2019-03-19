فن ومشاهير

كايروكي يروّج لألبومه الجديد "أبناء البطة السودة"

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أعلن الفريق الغنائي الشهير كايروكي عن ألبومه الجديد "أبناء البطة السودة"، وذلك على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من المقرر أن يصدر الألبوم، الجمعة

22 مارس، وذلك بعد مرور عامين على آخر ألبوماتهم الغنائية "نقطة بيضا"، الذي ضم 10 أغنيات، منهم
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"اضحك، ليلى، السكة شمال، هدنة".

يستعد كايروكي لحفله الغنائي في دبي في أبريل المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان وصلة، الذي يضم أكبر فرق الأندر جراوند في الوطن العربي، وأبرزهم "مسار إجباري، المربع، 47 SOUL".

 

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