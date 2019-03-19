نهى فكري تحيي حفلًا غنائيًا في جاردن سيتي

تحيي المطربة نهى فكرى حفلًا غنائيًا ضخمًا على طريقة مزيكا الجاز، وذلك في أحد مسارح جاردن سيتى، فى تمام الساعة

التاسعة مساء، السبت المقبل.

ومن المقرر أن تطل الفنانة نهى فكرى على جمهورها بتوليفة

موسيقية من مشروعها الموسيقى "نهى فكرى كوارتيت"، الذى يجمعها مع ثلاثة موسيقيين بمشاركة عازف البيانو، رامى عطالله، وعازف الساكسفون مينا نشأت مع عازف الباص، إيهاب بدر.