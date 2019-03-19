محمد عدوية يشدو بأغنياته في أوبرا جامعة مصر

يستعد الفنان محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي على مسرح الأوبرا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 6 أبريل، بمشاركة عازف الكمان الشهير عزمي مجدي، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات: عزمي مجدي، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الفئة الأولى "برونز" بقيمة 200 جنيه. الفئة الثانية "فضية" بقيمة 300جنيه. Advertisements الفئة الثالثة "ذهبية" بقيمة 350 جنيهاً. الفئة الرابعة "بلاتينيوم" بقيمة 400 جنيه. يذكر أن عدوية قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية "سكوت خلاص" في شهر يونيو من العام الماضي، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وضم الألبوم 12 أغنية من بينهم "أنا تاجك، وانا راجع، كل يوم، حبيبي فين ماتكون".

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