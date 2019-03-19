للمرة الأولى.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في المنصورة

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في أكاديمية الدلتا بالمنصورة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس، ويعد الحفل هو الأول لتامر حسني في

المنصورة.

ويشار إلى أنه تراوحت أسعار تذاكر الحفل ين فئتين الأولى بقيمة 300 جنيه، والثانية بقيمة 500

جنيه.

يذكر أن آخر حفلات الفنان تامر حسني الغنائية كانت من خلال مشاركته في حفل لافتتاح الأولمبياد العالمي في الإمارات بمشاركة الفنان حسين الجسمي، والفنانة أصالة، والمشاركة العالمية من لويس فونسي، أفريل لورين.