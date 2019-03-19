للمرة الأولى.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في المنصورة

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في أكاديمية الدلتا بالمنصورة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس، ويعد الحفل هو الأول لتامر حسني فيالمنصورة.
ويشار إلى أنه تراوحت أسعار تذاكر الحفل ين فئتين الأولى بقيمة 300 جنيه، والثانية بقيمة 500
يذكر أن آخر حفلات الفنان تامر حسني الغنائية كانت من خلال مشاركته في حفل لافتتاح الأولمبياد العالمي في الإمارات بمشاركة الفنان حسين الجسمي، والفنانة أصالة، والمشاركة العالمية من لويس فونسي، أفريل لورين.
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