نكشف التحولات الجوهرية لشخصية كريم عبد العزيز في "الفيل الأزرق2"

حقق فيلم "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز، ما يقرب من 35 مليون جنيه في ظروف كانت الأصعب في السينما خلال عام 2014، ولا يتبقى سوى يوم واحد للانتهاء من تصوير الجزء الثاني من الفيلم، ليبدأ طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة لينافس على إيرادات أقوى في ظل صعوبة التحدي الذي يواجه فريق العمل للحفاظ على قوته. وكشف مصدر من داخل العمل لـ"لايف ستايل" أن قصة الجزء الثاني تحتوي علي الكثير من الغموض مقارنة بالجزء الأول حيث تزداد درجة الإثارة والتشويق والغموض بدرة عالية جدا . وتحدث تحولات عديدة في الشخصية التي كان يقدمها النجم كريم عبد العزيز حيث جسد كريم خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم شخصية الطبيب الذي يسعي لعلاج خالد الصاوي. أقرأ أيضاً :

وكانت أحداث الفيلم تدور في إطار من الصراع بينهم، ولكن خلال أحداث الجزء الثاني من الفيلم تتطرأ العديد من التحولات والتغيرات في شخصية "كريم" حيث يتحول كريم في الجزء الثاني من طيب بالجزء الاولي إلي مريض، ويدخل إلي المستشفي من أجل العلاج، ويتولي مسئولية علاجه أحد الأشخاص، حيث يسعى لعلاجه، ويتواجد في المستشفي أيضا، قسم نسائي يضم كوكبة النجوم، حيث يصبحوا أيضا مرضي نفسيين، وتبدأ رحلة علاجهم . ويعد الجزء الأول من الفيلم أنجح الأفلام في السينما خلال السنوات الماضية، ويحقق مشاهدات عالية بمجرد عرضه علي القنوات، وكان العمل من رواية الفيل الأزرق للكاتب أحمد مراد، والذي كتب الجزء الثاني من وحي خياله دون الاعتماد علي رواية، وهو الأمر الأصعب، خاصة أن الرواية والفيلم حققا نجاحًا كبيرًا، لذلك يحتاج الجزء الثاني لجهد كبير من أجل الحفاظ علي نجاحه وهي المعادلة الصعبة. ويتعاون مراد مع المخرج مروان حامد مرة أخري، ليكتمل ثلاثي الجزء الأول مع كريم ومراد ، هذا بجانب انضمام النجمة هند صبري وإياد نصار ونيلي كريم ورانيا الملاح وأحمد خالد صالح وأسما شريف منير، وايمان الحلو، وموسيقي تصويرية هشام نزيه بالإضافة إلي ظهور النجم ظافر العابدين كضيف شهر خلال أحداث الجزء الثاني بمشهد واحد فقط. وخرج من الجزء الثاني النجم خالد الصاوي الذي تعاقد علي تقديم فيلم "أولاد رزق2 " مع النجم أحمد عز، لكن يأتي عدم وجود الصاوي نظرا لحرقه في الجزء الأول وبالتالي وفاته، وهو الأم نفسه بالنسبة للفنان ممدوح تايسون والذي توفي ايضا في الفيلم. يشار إلى أن الفيلم يجمع عددًا كبيرًا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم. وحقق النجم كريم عبد العزيز أرقامًا قياسية في السينما، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه الحالي" نادي الرجال السري" والذي وصلت إيراداته إلي 50 مليون جنيه، وهو رقم قياسي وليس جديد علي كريم.

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