اليوم.. إيمان السيد وحسن عبدالفتاح ضيفا "قهوة أشرف"

يحل كل من الفنان حسن عبدالفتاح والفنانة إيمان السيد، ضيفا برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على شبكة تلفزيون الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.
من المقرر أن يكشف الثنائي خلال الحلقة عن أحدث أعمالهم الفنية، كما يكشفون عن أعمالهم السابقة قبل دخول الوسط الفني.
يذكر أن برنامج "قهوة أشرف"،
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