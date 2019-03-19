تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد احتفال الهضبة عمرو دياب بعيد ميلادها الـ34 أول أمس. تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو احتفال الهضبة بعيد ميلاد دينا، وظهر الثنائي خلال الفيديو يرقصان على أنغام أغنية "برج الحوت". يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "زي الشمس"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. دينا الشربيني تتصدر تريندات السوشيال ميديا.. تعرّف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.