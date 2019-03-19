كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مكتبة المستقبل تنظم ندوة "مهارات التواصل الإنساني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مكتبة المستقبل، تنظيم سلسلة ندوات البرنامج الثقافي عن شهر مارس الحالي، بندوة "مهارات التواصل الإنساني" التي تهدف للتعريف بالمهارات التي تساعد الإنسان على التواصل بطريقة مناسبة مع الأشخاص الذين يواجههم في الحياة بشكل يومي.

تعقد الندوة في الخامسة من مساء اليوم بمشاركة الدكتور علي سليمان أستاذ علم النفس الإرشادي في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.

وقال فؤاد عدلي مدير مكتبة المستقبل، إنّ الندوة تتناول مجموعة من المهارات المتنوعة التي يستخدمها الفرد في عملية نقل الأفكار والمعلومات إلى أطراف أخرى، وتساعد هذه المهارات على إيصال المعلومات بالأسلوب المناسب، وبالطريقة التي يفهمها ويحسن تفسيرها الطرف المقابل.

وأضاف عدلي، أنّ الندوة تتفرع إلى عدة نقاط، بينها مكونات التواصل وعناصره، ومعوقات التواصل الفعال، والتواصل الشخصي اللفظي، ومهارات الإنصات والاستماع، والتواصل الشخصي الكتابي، ومهارات الكتابة والتعبير والقراءة والفهم، والمهارات الذاتية والاجتماعية والعقلية والوجدانية.