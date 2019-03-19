راندا البحيري تنفي مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل

قالت الفنانة راندا البحيرى، إنها لن تتعاقد على عمل درامي لرمضان القادم كما نشر مؤخرا، لكنها تحضر لعمل سينمائي جديد من حيث الفكرة والموضوع والدور الذي أقدمه .

يذكر أن أخر أعمالها مسلسل "الطوفان" والذي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بشخصية " جمة " التي قدمتها ويشهد الجزء الثاني من العمل، مجموعة كبيرة من النجوم منهم "سوسن بدر ومحمد رياض وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ويتولى إخراج الجزء الثاني تامر حمزة بعد أن أخرج الجزء الأول بيتر ميمي".