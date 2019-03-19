شاهدوا ممثل تركي من أصل عربي يترشح للإنتخابات في تركيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:59 صباحاً - خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة كاديكوي التركية أعلن الممثل التركي إمره كيناي عن ترشحه للانتخابات في المجالس البلدية المقبلة.

وأعلن كيناي عن برنامجه الانتخابي، واعدا سكان المنطقة بتنفيذ وعودهم وأحلامهم لمنطقتهم حسبما ورد الموقع التركي haberler.



يذكر ان إمره كيناي من مواليد مدينة إسطنبول، في 5 آذار/مارس 1970، أي يبلغ من العمر 49 عاما، وهو ممثل تركي من أصل عربي.

وهو كان إشتهر في العام العربي من خلال مسلسل “بنات الشمس” الذي أُنتج عام 2015، عُرض اول مرة على قناة كانال دي التركية، وبعد نجاحه الساحق تمت دبلجته الى العربية ثم عُرض على “ام بي سي 4” عام 2016 و لاقى جماهيرية كبيرة فحصل على اعلى نسب مشاهدة في الشرق الأوسط، وبات حديث الساعة حيث إجتاح الشاشات التلفزيوينة في السنوات الأخيرة وإستطاع أن يتفّوق بفارق زمني بسيط على كل المسلسلات المنافسة.

ومن ابرز ابطال مسلسل “بنات الشمس” ، إمره كيناي إفريم ألاسيا، تولغا ساريتاش، بورجو أوزبيرك، بيرك أتان، هاندا ارتشيل، ميراي اكاي، و تيومان كومبارجابشي.