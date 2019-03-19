كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:59 صباحاً - صدمت الإعلامية المصرية مروى راتب مشاهدي الفيديو الذي أطلت به مباشرة على محبيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حديثها عن منطقة تحت إبطيها.
وخلال اللقاء المباشر ردت مروى على اسئلة المتابعين ورفعت ذارعها لتظهر تحت ابطيها وراحت تروي معاناتها مع البقع الداكنة لكنها لا تعرف كيف تتخلص منها.
وعلى الرغم من ان هذا الفيديو حقق نسب مشاهد عالية الا انها لاقت انتقادات كثيرة بسبب حديثها الذي اعتبره البعض مقرفاً فيما رأى البعض الاخر انه استفاد من خبرتها
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بشكل صادم.. اعلامية تثير الجدل بالحديث عن منطقة “تحت ابطيها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.