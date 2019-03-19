شاهدوا بشكل صادم.. اعلامية تثير الجدل بالحديث عن منطقة “تحت ابطيها”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:59 صباحاً - صدمت الإعلامية المصرية مروى راتب مشاهدي الفيديو الذي أطلت به مباشرة على محبيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حديثها عن منطقة تحت إبطيها.

وخلال اللقاء المباشر ردت مروى على اسئلة المتابعين ورفعت ذارعها لتظهر تحت ابطيها وراحت تروي معاناتها مع البقع الداكنة لكنها لا تعرف كيف تتخلص منها.

وعلى الرغم من ان هذا الفيديو حقق نسب مشاهد عالية الا انها لاقت انتقادات كثيرة بسبب حديثها الذي اعتبره البعض مقرفاً فيما رأى البعض الاخر انه استفاد من خبرتها