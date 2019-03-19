وصفها حمد قلم بـ “أهم فنانه بالوطن العربي حالياً “.. من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:59 صباحاً - تحل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضيفة على الحلقة الاخيرة من برنامج “مع حمد شو”، يقدمه الاعلامي حمد قلم على قناة الراي.

وقد زف حمد هذا الخبر السار عبر منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، اخبر فيه المتابعين ان الحلقة ستُصور يوم غد الثلاثاء في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على ان تعرض يوم السبت في 30 مارس، وهذا يعد اول لقاء تلفزيوني للممثلة نادين نجيم في الكويت.

كما نشر حمد قلم تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “مع حمد نادين نسيب نجيم.. أهم فنانه بالوطن العربي حالياً بتكون ضيفة الحلقة الاخيره من برنامج #مع_حمد_شو في أول لقاء تلفزيوني لها بالكويت”.

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بدورها علقت نادين نسيب نجيم على تغريدة حمد قلم وعبرت عن سعادتها بزيارة الكويت وقالت: “أنا كتير سعيدة كون معك و سعيدة بوجودي مع محبيني بالكويت وكتير مبسوطة بزيارتي للكويت ان شاء الله تكون حلقة جميلة وتعجبكم وآسفة ليللي ما قدر يكون معنا بس التيكيت كلها خلصت sold out “.

من جهة اخرى، تستمر “نجيم” في تصوير مشاهدها في مسلسل “خمسة ونص” تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر، انتاج شركة “صبّاح أخوان” الشركة الرائدة في الوطن العربيّ.

مُسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، وغيرهم.