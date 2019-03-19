شاهدوا بيرين سات تطلب الطلاق رسمياً ولا تريد اي تعويض مادي

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:59 صباحاً - بعد الحديث عن انفصال النجمة التركية بيرين سات عن زوجها النجم التركي كنان دوغلو دون تأكيد الخبر من الطرفين، كشف موقع “ميديا فاريسي” التركي ان سات طلبت الطلاق من زوجها، وتريد ان يحصل ذلك باسرع وقت حيث انها لا تريد اي تعويض مادي مقابل إتمام الطلاق.
واشار الموقع الى ان سات مصممة على الطلاق، ويعيش الثنائي في منزلان منفصلان، في وقت يؤكد كينان دوغلو أنه وزوجته بإمكانهما التغلب على مشاكلهما.
يذكر ان سات أطلت مؤخراً في احد شوارع إسطنبول، من دون أن تضع خاتم الزواج في يدها.
سات ظهرت في إحدى الصور التي إلتقطها لها البابراتزي وهي تقود سيارتها الجديدة، لكن من دون أن تضع خاتم الزواج بيدها.
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