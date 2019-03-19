السعادة تغمر أمل عرفة وابنتيها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت صورة للممثلة السورية أمل عرفة مع ابنتيها، وتناقلها الناشطون بطريقة واسعة. وظهرت أمل مع ابنتيها في الصورة، وبدت السعادة واضحة عليهنّ. تجدر الإشارة إلى أن أمل عرفة تشارك في فيلم المنتج الألماني العالمي كريستيان بشكن “دموع في الرمال” حيث ستقدّم فيه دور البطولة النسائية إلى جانب نجوم من هوليوود.”

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