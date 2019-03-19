راغب علامة معلقًا على فيديو الكواليس: “هيدا جونا”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف السوبر ستار راغب علامة عن فيديو حصري من كواليس الجلسة الغنائية التي عقدها منذ أيام مع “أنغامي” والمقرر أن تبصر النور قريبًا.

على الرغم من عدم تواجده معهم، إلّا أنّ راغب علامة عبّر عن سعادته الكبيرة بتواجد شقيقه “خصر” مع ولدَيه “لؤي” و”خالد”.

وعلّق: “ولا أهضم من هيك، هيدا جونا، أخي وأولادي”.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الغنائية المميّزة حملت اللون الأبيض عنواناً لها، وحلّ عليها نجلا راغب، خالد ولؤي ضيفيْن مميّزّيْن، وشاركا والدهما التصوير أيضًا، كما شارك فيها أيضًا رئيس شركة باكستايدج بروداكشن خضر علامة، شقيق راغب، عزفًا على الغيتار، مذكّرًا الجمهور بأيّام المهرجانات والحفلات الكبيرة التي لطالما رافق فيها خضر شقيقه عزفاً على المسرح.