بعد قضية الكوكايين.. أصالة تصل إلى بيروت بطريقة مفاجئة

متابعة بتجــــــــــــرد: بصورة مفاجئة، وصلت الفنانة أصالة نصري إلى بيروت بعد غيابها عن لبنان لسنتين. ونشر المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران على صورة جمعته بأصالة فور وصولها الى العاصمة اللبنانية، وعلّق: “نوّرتي بيروت”. إشارة الى أنّ أصالة تتكتّم عن كشف هدف زيارتها إلى لبنان، خاصةً أنها تأتي بعد قضية توقيفها في مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت خلال عام 2017 لحياذتها على المخدرات،

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