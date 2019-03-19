“لهون وحبس” لـ هشام حداد في الصدارة!

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق الممثل اللبناني هشام حداد نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد “لهون وحبس” الذي يتصدّر للأسبوع الثاني على التوالي إيرادات السينما اللبنانية.

ويشهد الفيلم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في مختلف المناطق اللبنانية منذ طرحه في الصالات السينمائية.

هذا ويتلقى هشام حداد يوميًا سيلًا من التعليقات ورسائل التهنئة على الفيلم عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا موقع “تويتر” الشهير.

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أحداث فيلم “لهون وحبس” تدور ضمن إطار إجتماعي كوميدي حول إلقاء القبض على هشام حداد وعدم نجاحه بالخروج من السجن حيث تبلغ قيمة الكفالة المالية لاطلاق سراحه، مليار واربعمائة وتسعون مليون ليرة، وهو مبلغ لا يملكه فيستولي جاد بو كرم على مكانه في برنامج “لهون وبس” ليتعرّض بعدها هشام لوعكة صحية صعبة قبل أن يدخل في مواجهة حاسمة مع بو كرم.

ويضم الفيلم باقة من الوجوه المعروفة، وهم زميل هشام في برنامج “لهون وبس” جاد بو كرم، الشيف انطوان الحاج، زين الاتات، مراسلة قناة “الجديد” راشيل كرم، المعلق الرياضي وليد دمياطي، سليمى حرب، مقدم قناة OTV إيلي حوشان، تانيا صعب، جنيد زين الدين، نانسي السبع وغيرهم.

الفيلم كتابة وإخراج شادي حنا، انتاج شركة Shoot Productions لصاحبها فراس حاطوم.