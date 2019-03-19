ماذا دار بين عاصي الحلاني وراغب علامة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني رسالة خاصة إلى السوبر ستار راغب علامة، أعرب من خلالها عن سعادته بلقائه به في كل مرّة.
ونشر عاصي صورة تجمعه مع راغب من اليوم الذي كانا قد أمضياه برفقة بعض الأصدقاء بمنطقة جبلية مغطاة بالثلوج في لبنان وكتب بتعليقه عليها: “بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحاً ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود.. كان يوم من العمر.. ابو خالد الأخ والصديق الغالي.. الى اللقاء قريباً باذن الله”.
من جانبه أعرب راغب بدوره عن سعادته باللقاءات التي تجمعه بـ عاصي وكتب في ردّه أسفل الصورة: “يسعدني اللقاء اللقاء بك أخي ابو الوليد.. فعلا انها اوقات جميلة جدا عندما نجتمع.. وانشالله نكون مجتمعين دائما.. لقاؤنا يفرحني جدا”.
ومن المعروف أن صداقة متينة جدًا تجمع بين راغب علامة وعاصي الحلاني وذلك منذ سنوات كثيرة.
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