ناصيف زيتون يقتحم قائمة الأكثر تداولًا

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متابعة بتجــــــــــرد: يحقق الفيديو الترويجي الأوّل الذي طرحه النجم ناصيف زيتون استعدادًا لإنطلاق الحملة الدعائية الخاصة بألبومه الجديد والثالث في مسيرته الفنية رواجًا إلكترونيًا واسعًا.
وقد اقتحم الفيديو الذي يحمل عنوان “الألبوم الثالث” قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر موقع “يوتيوب” الشهير محققًا ما يقارب ربع مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة.
وكان الفيديو قد شكّل مفجأة سارة جدًا لمحبي ناصيف زيتون الذين ينتظرون الألبوم الجديد بفارغ الصبر، فتناقلوه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي وانهالوا على نجمهم بالمحبوب بالتعليقات التي أعربوا فيها عن حماسهم لكل جديد منه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الألبوم هو الثالث في مسيرة ناصيف زيتون الفنية، حيث أن برصيده ألبومين الأوّل بعنوان “يا صمت” صدر في عام 2013 والثاني بعنوان “طول اليوم” طرحه في عام 2016 إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة.
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