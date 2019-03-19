خاص- اصالة في زيارة خاطفة الى بيروت بعد الأزمة .. وهذا ما حصل معها

في صيف 2017 أحدث خبر توقيف الفنانة السورية اصالة نصري أثناء مرورها على نقطة تفتيش في مطار بيروت الدولي، بعد أن ضُبط بحوزتها غرامين من مادة الكوكاكين، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد عامين تقريباً على الأزمة، عادت اصالة الى لبنان من جديد، حيث تداول رواد مواقع التواصل صوراً لها وهي برفقة بعض الوجوه المعروفة.

وفي معلومات خاصة لبصراحة علمنا ان اصالة دخلت الى بيروت بعد ان تأكدت ان ملفها القضائي نظيف وتستطيع المرور عبر المطار وصورت حلقة برفقة زوجها المخرج طارق العريان مع الاعلامي نيشان ديرهاروتيونيان وغادرت لبنان مباشرة بعد التصوير.

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اصالة صورت الحلقة أمس الاثنين ضمن برنامج نيشان الجديد “توأم روحي” المتوقع عرضه في رمضان وذلك في استديوهات فيزيون في “النقاش” اخراج المبدع كميل طانيوس ويشرف على البرنامج فريق عمل “ام تي في” انتاج جان نخول اعداد واشراف طوني سمعان.

وعلمنا ان نيشان يستعد لتصوير حلقة جديدة غداً الاربعاء مع البوبستار رامي عياش وزوجته المصممة داليدا عياش.

وكان نيشان قد صور ايضاً مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وزوجته كوليت الحلاني، ومع ملكة جمال الكون جورجينا رزق وزوجها النجم العربي وليد توفيق، وصور ايضاً حلقة مع ملك الاحساس وائل جسار وزوجته ميراي جسار.