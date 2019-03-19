ريهام حجاج تثيرُ الشّكوك حول حملها من محمد حلاوة قبل زفافهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرتْ الفنانة المصرية، ريهام حجاج، ببطن منتفخ، بصحبة صديقتها في الوسط، نسرين إمام، وعدد من زميلاتها في إحدى المناسبات.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صور الفنانة، ورجّحوا أنّها حامل من زوجها، رجل الأعمال، محمد حلاوة، المنفصل مؤخرًا، عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ورغم انتشار الصّورة بشكل واسع، وتأكيد وسائل إعلامية خبر حملها إلا أنّ حجاج التزمتْ الصّمت، ولم تعلّق على الأنباء المتداولة.

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وكانت ريهام حجاج، تستعد لإقامة حفل زفافها على محمد حلاوة، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا، بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها، فحينما وجّهتْ إحدى متابعاتها على صفحة إنستغرام، سؤالًا في وقت سابق، نصّه: "إنتي ليه معملتيش فرح يا ريهام ولبستي فستان أبيض واتصورتي"؟. لترد حجاج بقولها: "بعد ما اخلص تصوير إن شاء الله".

وكانت حجاج قد أثارتْ جدلًا واسعًا في الوسط الفنيّ، خلال الفترة الماضية، بعد نشر صورها مع حلاوة، ورغم تأكيدها، أنّها لم تكن سببًا في إفساد علاقته مع ياسمين عبد العزيز، إلا أنّها تعرّضتْ لحملة هجوم، من قبل روّاد التواصل الاجتماعيّ، ووصفوها بأنّها "خطافة رجالة".