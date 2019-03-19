ما حقيقة انفصال بيرين سات عن زوجها كنان دوغلو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ حياة النجمة التركية الشّهيرة، بيرين سات، العائلية مع زوجها المطرب التركيّ، كنان دوغلو، على حافة الانهيار، حيث انتشرت أنباء تفيد بانفصال الثنائيّ التركيّ، وانتقال كلّ منهما للعيش في منزل منفصل، تمهيدًا لبدء إجراءات الطّلاق.

وليس ذلك فحسب، حيث أفاد موقع "ميديا فاريسى" التركيّ، بأنّ "بيرين" طلبتْ الطّلاق من زوجها، وأنّها لا تطيق العيش معه، تحت سقف واحد، لدرجة أنّها تنازلتْ عن جميع مستحقاتها المالية .

وأشار الموقع إلى أنّ المطرب كينان يحاول تسوية الخلافات بينهما، وما زال يريد مواصلة حياته مع النجمة الحسناء، إلا أنّها ترفض الصّلح وتريد إنهاء المسألة بهدوء.

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وكانت بيرين قد تزوّجتْ من المغنّي كينان في العام 2014، وذلك بعد النّجاح الكبير الذي حققته في عالم السّينما والدراما التركية، حيث كانت أولى تجاربها في التلفزيون التركيّ مسلسل نعم هناك حب الموت العام 2004، ثم اُسند إليها دور البطولة في مسلسل حكاية سمر، الذي أعدّه تومريس غريتلي أوغلو، العام 2006/2005.

وزادتْ شهرتها بعد ذلك، من خلال لعبها لأدوار البطولة في مسلسلات عديدة، هي: مسلسل ياسمين (2006–2008)، العشق الممنوع (2008–2010)، ماذنب فاطمة جول؟ (2010–2012)، ومسلسل انتقام (2013–2014).