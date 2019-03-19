رندا البحيري تجمع نجوم ستار أكاديمي بكليب جديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يعود ثلاثة من أبرز خريجي المواسم الأخيرة لبرنامج "ستار أكاديمي" للإجتماع بأغنية جديدة ستُطرَح قريباً على أثير الإذاعات المختلفة فضلاً عن تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

ويجتمع الثلاثي رنا سماحة، هايدي موسى، ومينا عطا مع الفنانة رندا البحيري في الأغنية بعنوان "أحلى حياة" التي سيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة. علماً أنها من كلمات أحمد حسن راؤول ألحان محمد الصاوي وتوزيع أسامة الهندي. ومن المتوقع الانتهاء منها لطرحها ضمن احتفالات أعياد الربيع.



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