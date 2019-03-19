الرقابة تُعرقل مسلسل غادة عبد الرازق

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تسعى الفنانة غادة عبد الرازق إلى التواجد في الدراما الرمضانية رغم كل ما تعرضت له خلال الأيام الماضية من مضايقات ومشكلات خاصة مع شركة سينرجي التي قدمت معها تجاربها الأخيرة. حيث أنها اختارت سيناريو مسلسل "حكاية مرة" لتُطل به في شهر رمضان، وجرى الاتفاق على تسويقه لشاشة قناة النهار، لكن المسلسل لم يحصل على إجازة من هيئة الرقابة. وهو ما دفع فريق العمل للبدء بتصويره دون الحصول على التصاريح اللازمة وبسرية تامة في أماكن متفرقة وليس في الاستديوهات.

وعلى ما يبدو، فهي تحاول جاهدة التواجد في السباق الرمضاني لتأكيد مكانتها الدرامية. خاصةً وأان منتج مسلسلها الجديد نجح في تسويقه خليجياً. ما يعني أنه سيتمكن من تعويض الجزء الرئيسي من الكلفة الإنتاجية مبكراً، كما أنها وافقت على تخفيض أجرها بشكلٍ ملحوظ.

يشار إلى أن القانون المصري يمنع تصوير الأعمال الدرامية دون الحصول على موافقة من الرقابة التي لم تبرر تأخير الموافقة على العمل في ظل ضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان، وسط توقعات بأنه سيُعرَض في موسم الربيع المقبل بسبب صعوبة اللحاق بالعرض الرمضاني رغم استمرار محاولات صنّاعه على إنجازه في الوقت المحدد.