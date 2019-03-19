كريم عبد العزيز يقترب من إنهاء تصوير"الفيل الأزرق 2"

انتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير المشهد الأخير من الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق " بمنطقة العجوزة، واستمر التصوير لساعات طويلة، مع المخرج مروان حامد، وهو مشهد يعد مفاجأة كبيرة للجمهور، ليتبقى للفنان يوم واحد وينتهي من التصوير بشكل نهائي ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج العمل.

الفيلم يجمع عددا كبيرا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول الذي حقّق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي.

يذكر أن الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد من إنتاج "سينرجي"، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم لهما النجمة في الجزء الثاني كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة في الفيلم.

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