نيللي كريم تنتهي من تصوير الجزء الثاني من"الفيل الأزرق"

صورت النجمة نيللى كريم مشاهدها الأخيرة من الجزء الثاني من فيلم"الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز، وكانت المشاهد الأخيرة جمعت بينها وبين ابنها خلال الأحداث الذي يدعى "ياسين"، ويتبقى لبطل العمل يوم واحد وينتهى من كافة تصوير المشاهد ويدخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج.

الفيلم يجمع عددا كبيرا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية اسما شريف منير، وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى .

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.

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