شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بالقرية العالمية في دبي

تحيى الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبى على المسرح الرئيسي يوم الجمعة 29 مارس الجاري، وسوف تطرب شيرين جمهورها بأجمل أغانيه المتنوعة.

وطرحت الفنانة شيرين ألبوم "نساي" مؤخرا بموقع يوتيوب ويضم الألبوم 12 أغنية، وهي: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفي، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، نساي"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب، واللذان اجتمعا من قبل في كليب "كل ما أغني".

يشار الي إن شيرين عبد الوهاب مغنية مصرية ولدت في القاهرة، بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية اه يا ليل ولكنها لم تكن أول أغانيها حيث ظهرت مع المطرب محمد محي في دويتو غنائي بعنوان "بحبك" في عام 2000 و كانت الأغنية ضمن ألبوم "ًصورة و دمعة" للفنان محمد محيي، و لكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني، الذي كان وجه جديد أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان "فري ميكس 3" في صيف عام 2002.

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