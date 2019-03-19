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حسين فهمي يكرم بعثة منتخب نيوزلندا المشاركة في دورة الألعاب العالمية

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القاهرة - سارة عبدالستار

رافق الفنان حسين فهمي، السفير الدولي للأولمبياد الخاص ،  لاعبو ولاعبات بعثة منتخب نيوزلندا المشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ 15 للأولمبياد الخاص المقامة في إمارة أبو ظبي، إلى مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، حيث أقيمت صلاة الغائب عن أرواح ضحايا العمل الإرهابي المُدان والمستنكر، الذي استهدف المسجدين في Christchurch  في نيوزلندا، وألقيت كلمات شددت على التضامن والوحدة والسلام، ونبذ الكراهية والعنف.

وجال حسين فهمي على مختلف البعثات المشاركة في الألعاب، وكانت له لقاءات خاصة مع لاعبين ولاعبات من مختلف الدول، لا سيما منتخبات ومصر، حيث اطمأنّ على استعدادات الأبطال لخوض المنافسات والمسابقات، مقدما لهم كل الدعم والتشجيع والمساندة، وعارضا عليهم المساعدة في كل ما يحتاجونه.

كما زار المركز الطبي، ومركز المراقبة والطوارئ، وأثنى على الاستعداد الاستثنائي والتجهيزات الضخمة، والجهود  الكبيرة التي بذلتها إمارة أبو ظبي ، تحت قيادة وإشراف وليّ عهد أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لجعل هذا الحدث الرياضي تاريخيا واستثنائيا ومشرّفا بكل المقاييس.

ومساءاً تولى حسين فهمي توزيع الميداليّات على الفائزين في عدد من المسابقات، في مركز أدنيك الرياضي،

وفي لحظة معبّرة ومؤثرة، ركضت إحدى اللاعبات من بعثة المنتخب الأردني، واحتضنت فهمي، ورفضت النزول عن المسرح، وطلبت البقاء بجانبه حتى انتهاء تسليم الميداليات..

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