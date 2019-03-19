ياسمين صبري تواظب على الرياضة من أجل مسلسل "حكايتي"

تحرص دائما الفنانة ياسمين صبري، بمشاركة جمهورها صور يوميا لها داخل الجيم وهى تستعرض لياقتها ورشاقتها، من خلال أداء بعض التمارين الرياضية الصعبة، وذلك من أجل مسلسلها الجديد "حكايتي"، وتنال الصور إعجاب المئات من متابعيه الذين يبدون انبهارهم برشاقتها.

وتشارك الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، والذى يعتبر أول البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، والذى يضم كوكبة من الفنانين منهم وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

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