ياسر جلال يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف"

يصور النجم ياسر جلال مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف" الذى ينافس به في موسم السباق الرمضاني المقبل، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحي عبد الوهاب داخل مكتبة في مدينة 6 أكتوبر، وتضمنت المشاهد مشاجرة عنيفة بين النجمين خلال أحداث المسلسل خاصة وأن عبد الوهاب يجسد شخصية رجل أعمال من المافيا يدعى "حمزة"، وياسر جلال ملاكم يتورط معه في العديد من الجرائم وهناك العديد من الصراعات بينهما ويدخل السجن ظلماً في الحلقات الأولى من المسلسل.

ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة جديدة من كواليس المسلسل مع ياسر جلال وآخرين، على طريقة السيلفي، وعلق: "من تصوير لمس أكتاف رمضان 2019، مجدي فكري، شريف دسوقي، ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب".

وانتهى المؤلف هاني سرحان من كتابة 20 حلقة من المسلسل، من إنتاج شركة سينرجي، حيث سلم 15 حلقة كاملة للشركة حتى الآن، ويعمل على تعديل الحلقات الـ5 لتصل عدد الحلقات إلى 20، ومن المقرر أن يسلم الحلقات الـ10 الأخيرة خلال شهر أبريل المقبل.

كما يكثف المخرج حسين المنابوي تصوير المسلسل، لتصل ساعات التصوير إلى 16 ساعة يومياً، وذلك للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لدخول غرف المونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية.

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