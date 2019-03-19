أحمد فهمي يكثف ساعات تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات"

يكثف الفنان أحمد فهمي، مجهوده وساعات التصوير للانتهاء من مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث انتهى من تصوير نصف حلقات المسلسل متنوعة ما بين العصر الفرعوني والهندي والصعيدي وغيرها من الموضوعات التي يتناولها العمل خاصة أنه يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة.

ويذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندي ومن إنتاج "شركة سينرجي"، ويجمع كلا من الفنان أحمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.

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