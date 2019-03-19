أنجي المقدم تظهر بنيولوك جديد في مسلسل "ولد الغلابة"

تظهر الفنانة أنجي المقدم بنيولوك جديد في مسلسل "ولد الغلابه" مع أحمد السقا حيث ستظهر في دور سيدة صعيدية بدون مكياج تماما وقد تم نشر صورة من كواليس العمل جمعتها بمجموعة من أبطال العمل منهم هبه مجدي وإدوارد. مسلسل "ولد الغلابه" تأليف أيمن سلامه وإخراج محمد سامي ويعتبر هذا العمل هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع بين أنجي المقدم بالسقا بعد مسلسل ذهاب وعوده عام 2015، أنجية قدمت مجموعة من المسلسلات القوية خلال الأعوام الماضية منها سقوط حر ، ليالي أوجيني ، حكايات بنات ،30 يوم ، إختيار إجباري.
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