دنيا سمير غانم تستكمل تصوير مشاهدها في "من أول نظرة"

تعود النجمة دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "من أول نظرة" وذلك بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التوني عام 2015، و"نيللي وشريهان" إخراج أحمد الجندي عام 2016، و"في اللالا لاند" عام 2017.

وتصور مشاهد حفل زفاف بمدينة الشيخ زايد في أحداث المسلسل، الذي تجسد من خلاله شخصية نصابة في إطار كوميدي.

ويذكر أن المسلسل معتمد على 3 قصص مختلفة، ويشارك في بطولة الـ10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج سينرجي وهشام كمال، كما يظهر الإعلامي رامي رضوان زوج بطلة العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد.

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