"أشرب شاي" لحمادة هلال تحقق 12 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

القاهرة - سارة رفعت
حققت أغنية "أشرب شاي" الذي طرحها المطرب حمادة هلال الشهر الماضي، حوالى 12 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، ويتعاون من خلالها مع أوكا وأورتيجا للمرة الأولى.
وهي الأغنية التي يقدم من خلالها نوعًا مختلفًا من المزيكا والكلمات التي تحكي حياة مواطن مصري من بداية اليوم وذهابه العمل حتى عودته إلى المنزل، وأهمية كوب الشاي في حياة المصريين، واستعان المخرج أحمد أشرف بعدد من اللوكيشانات الخارجية مثل التصوير بمقهى وعدد من شوارع مصر.
ومن ناحية أخرى يصور حاليا حمادة هلال مسلسل "ابن أصول" المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل، ومع تطور الأحداث تدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.
مسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك به العديد من النجوم بجانب حمادة هلال، مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين
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