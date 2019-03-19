إليسا في صربيا من أجل تصوير "كرهني"

تتواجد الفنانة اللبنانية إليسا، حاليًا فى مدينة صربيا، لتصوير فيديو كليب أغنيتها "كرهني" من ألبومها الأخير "الى كل اللي بحبوني"، وتتعاون إليسا في الكليب مع المخرجة أنجي جمال، ومن المفترض أن يطرح خلال شهر تقريبًا.

ويذكر أن إليسا، طرحت العام الماضي، ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللي بيحبوني"، "كرهني"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معي"، "بينا نعشق"، "كتيره عليه"، "عينيا دي"، "عا المخفي"، "وحشتوني".

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط.

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