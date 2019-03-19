شكرا لقرائتكم خبر عن "أمى عيونها كحال".. هدية عيد الأم من فرقة جاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة جاوى لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية، والتى تحتفل خلالها مع الجمهور بعيد الأم، وذلك على مسرح الساقية، فى تمام السابعة مساء غدٍ الأربعاء.

وكشف محمد عبد اللطيف، فوكال الفرقة لـ"الخليج 365"، عن تحضير جاوى لعدة مفاجآت غنائية بمنسابة عيد الأم، بداية من إعادة تقديم أغنية "أمى عيونها كحال" بشكل جديد بعد ظهورها ضمن ألبوم الفرقة الأول "قلبك يساع"، على أن تكون الأغنية نفسها "تيمة الحفلة الرئيسية"، بجانب تقديمها أغنيتها الأجدد "آخر بنت اتخلقت" بشكل مختلف، مع فتحها باب المشاركة فى الحفلة لكل "أم" بشكل مجانى.

وتعتبر جاوى أول باند أندرجراوند يطلق ألبومًا غنائيًّا كاملًا بصيغة "اللايف" أى كل أغنية تم تسجيلها من الحفلات الحية دون أستوديو، وحقق مشروع "قلبك يساع" نجاحا جماهيريا، ومن أشهر أغانيه "شط البحر" و"مدنة وشجرة"، كما عرفت فى بداياتها بأولى أغنياتها "عطشان يا زينة"، وأطلقت مؤخرًا أول كليباتها المصورة "كل القصايد".

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