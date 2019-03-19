شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة حب بين راغب علامة وعاصى الحلانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع الثنائى اللبنانى راغب علامة وعاصى الحلانى علاقة صداقة قوية، وقد حرصا على التعبير عن هذه العلاقة للتأكيد على مدى الصداقة التى تجمع بينهما والممتدة لسنوات طويلة.



الفنان عاصى الحلانى والفنان راغب علامة

وقال الفنان عاصى الحلانى ناشرا صورة له تجمعه مع الفنان راغب علامة: "بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحاً ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود.. كان يوم من العمر.. ابو خالد الأخ والصديق الغالي الى اللقاء قريباً بإذن الله".





وفيما جاء الرد سريعا من راغب علامة على كلام عاصى الحلانى، "يسعدني اللقاء بك أخي أبو الوليد.. فعلا إنها أوقات جميلة جدا عندما نجتمع.. وإن شاء الله نكون مجتمعين دائما.. لقاؤنا يفرحني جدا".

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ويحرص الفنان راغب علامة على مشاركة جمهوره حيث ينشر العديد من صوره مع والده وأصدقائه، وجولاته الغنائية المختلفة، ولا يختلف الحال عن الفنان عاصى الحلانى، حتى جمعتهم صورة واحدة حرصا على التعبير عن مدى الصداقة بينهما.