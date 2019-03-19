شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "على وضعك"..حكيم يعود بثلاثة أغنيات بتوقيع الموزع "إسلام شيبسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مطرب الأغنية الشعبية حكيم حاليًا لمساته الأخيرة على عدة أغاني الذي يستعد طرحها للجمهور، كأغنيات منفردة كل فترة، الأغاني الجديدة يعيد من خلالها حكيم التعاون مع الموزع الموسيقى إسلام شيبسي.

بعد النجاح الجماهيري الذى طال آخر أغانيه المصورة "على وضعك"، كشف شيبسى لـ الخليج 365 عن انتهائه من توزيع ثلاثة أغاني جديدة لحكيم، ستظهر فرادى قريبًا، منوهًا لعدم استقرار حكيم بعد علر الأسماء النهائية للأغنيات، موضحًا عن نيته استصدار إحداها بشكل فيديو كليب سيكشف تفاصيله عن قريب.

وتعيد هذه الأغنيات المرتقبة التعاون الموسيقى الثنائي بين إسلام شيبسي وحكيم بعد توزيع الأول للأخير عدة أغاني، منها "أبو الرجولة" و"عم سلامة" و"على وضعك"، إلى جانب تعاونه مع محمود الليثي فى توزيع أغنيات "ابعد عني" أو المعروفة بـ"انزل بقى يا أحمد"، بجانب "إذا كان قلبك كبير"، كما تعاون مع المطربة سمر فى أغنيات "يا دنيا هزي وسطك" و"غيرو"، مع دخوله مجال الأندرجراوند بإعادة تقديمه أغنية شارموفرز "كوكب" فى ألبومها الجديد "انفصام"، مع تقديم ديو غنائي بين شعبان عبد الرحيم والرابر أبوسف بأغنية "مش هقدر حد".