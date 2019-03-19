مي عز الدين توجه رسالة لأحمد السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة لصديقها الفنان أحمد السعدني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. ونشرت "مي" لقطات مجمعة مع السعدني، وعلقت: "تخيلوا لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكثر من شهرين لغاية دلوقتي، وحشني بجد". وتستأنف مي عز الدين مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، ويشاركها البطولة سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، ومن إخراج أكرم فريد.

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