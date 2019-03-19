درس الشريعة وغنا في الملاهي الليلية.. 9 معلومات عن ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم، الثلاثاء، الفنان ماجد المصري بعيد ميلاده الـ55.

ماجد ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في 19 مارس عام 1963 وتخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر، اكتشف موهبته وهو طالب، قبل أن يتعلم فنون الرقص الكلاسيكي والشعبي والباليه.

ونرصد في التقرير التالي 9 معلومات قد لا يعرفها البعض عن المصري:

1- بدأ حياته بالغناء في الملاهي الليلية والفنادق، مع زوجته في هذا الوقت المطربة منى إش إش، وكونا ثنائيًا غنائيًا باسم "ماجد ومنى".

2- قدم ألبومًا غنائيًا بمفرده، ولكنه لم يلقّ النجاح المتوقع، فتوقف عن الغناء.

3- اكتشفه المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، وقدمه للسينما كممثل في فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي".

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4- عمل بعدها في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها "التوأم" و"أحلام العصافير" و"لدواعي أمنية" و"خيال الظل" وعمل في مسرحية "ادّلعى يا نوسة".

5- تزوج مرتين، أولاهما من منى إش إش وأنجب منها "ماهيتاب" و"أحمد". وتزوج للمرة الثانية من رنا عطية أبوالنصر، وأنجب منها طفله الثالث "آدم".

6- نال شهرة كبيرة عقب دوره في مسلسل "لدواعي أمنية" عام 2002، مع النجم الراحل كمال الشناوي، والفنانة منة شلبي.

7- أعلن في ديسمبر الماضي خطبة ابنته "ماهيتاب"، ونشر فيديو لها مع خطيبها وعلق: "ما شاء الله تبارك الله.. تمت شبكة ابنتي.. في احتفال عائلي.. وعقبال عندكم جميعًا".

8- انتهى من تصوير دوره في أولى بطولاته الدرامية مسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، ولم تحدد الشركة المنتجة وقت عرضه، وهو من نوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

9- يشارك في بطولة مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، ونشر صورته مع محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق عليها: "بسم الله. توكلت على الل.، أول تعاون مع صديقي النجم محمد رمضان #زلزال #رمضان 2019".