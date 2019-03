"يحبس الأنفاس".. عرض مقطع من فيلم الرعب "The Curse of La Llorona"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "New Line Cinema" مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم الرعب المرتقب "The Curse of La Llorona" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ترويجًا لبدء عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر المشهد مقطعًا يحبس الأنفاس من كواليس الفيلم المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول أمّ تعرض ابنها للعديد من المواقف المضطربة لتقوم بإحضار إخصائي اجتماعي يكتشف وجود قوى غير طبيعية تحاول السيطرة عليه.