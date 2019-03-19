كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيكول كيدمان تستكمل تصوير مسلسلها الجديد بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات المصورين لقطات جديدة للنجمة نيكول كيدمان، أثناء تصويرها لمشاهد من مسلسلها الجديد The Undoing بشوارع مدينة نيويورك.

وظهرت نيكول في إطلالة رائعة بعد فقدت الكثير من وزنها، في تصوير المسلسل الذي تنتجه للتليفزيون شبكة HBO المعروفة بإنتاجها لمسلسل لعبة العروش.

ويعتبر مسلسل The Undoing الجديد لينكول، امتدادا لمسلسل Big little lies، الذي حققت خلاله نجاحا كبيرا مع النجمة ريس ويذرسبون وميرل ستريب.