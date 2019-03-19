كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرطغرل يتعاقد على بطولة مسلسل جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد النجم التركي تشاغلار أرطغرل على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "الفتاة السيئة"، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر أبريل المقبل.

ويلعب "رطغرل" في المسلسل دور رجل أعمال يدعى "كرك" متعدد العلاقات النسائية، وهو ما يُعرّضه للعديد من المشاكل خاصة مع ظهور بطلة العمل التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ودخلت حاليًا الشركة المنتجة للعمل في مفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في المسلسل، على أن يتم التعاقد مع بطلة للعمل خلال الايام القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن تشاغلار ارطغرل حقق نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة وتحديدًا بعد مشاركته في مسلسل “فضيلة خانوم وبناتها”.