مفاجأة سارة لعشاق "صراع العروش".. تعرف على مواعيد عرض الحلقات الجديدة

أعلن القائمون على المسلسل التلفزيوني الشهير "Game of Thrones"، مواعيد طرح الحلقات الـ 6 للموسم الثامن والأخير.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة من المسلسل يوم 14 أبريل.

"Game of Thrones" ينتمي لفئة الدراما الخيالية من بطولة بيتر دينكلاج، وكيت هارينجتون، ونيكولاج كوستر-فالداو، ومايسي ويليامز، ولينا هيداي، وصوفي تيرنر، وإيميليا كلارك.

مواعيد عرض الحلقات

الحلقة 1 - الأحد 14 أبريل، وتستمر الحلقة لمدة 54 دقيقة.

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الحلقة 2 - الأحد، 21 أبريل وتستمر الحلقة لمدة 58 دقيقة.

الحلقة 3 - الأحد، 28 أبريل، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 22 دقيقة.

الحلقة 4 - الأحد، 5 مايو، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 18 دقيقة.

الحلقة 5 - الأحد، 12 مايو، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 20 دقيقة.

الحلقة 6 - الأحد 19 مايو، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 20 دقيقة.