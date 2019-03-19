كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لعشاق "صراع العروش".. تعرف على مواعيد عرض الحلقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن القائمون على المسلسل التلفزيوني الشهير "Game of Thrones"، مواعيد طرح الحلقات الـ 6 للموسم الثامن والأخير.
ومن المقرر أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة من المسلسل يوم 14 أبريل.
"Game of Thrones" ينتمي لفئة الدراما الخيالية من بطولة بيتر دينكلاج، وكيت هارينجتون، ونيكولاج كوستر-فالداو، ومايسي ويليامز، ولينا هيداي، وصوفي تيرنر، وإيميليا كلارك.
مواعيد عرض الحلقات
الحلقة 1 - الأحد 14 أبريل، وتستمر الحلقة لمدة 54 دقيقة.
الحلقة 2 - الأحد، 21 أبريل وتستمر الحلقة لمدة 58 دقيقة.
الحلقة 3 - الأحد، 28 أبريل، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 22 دقيقة.
الحلقة 4 - الأحد، 5 مايو، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 18 دقيقة.
الحلقة 5 - الأحد، 12 مايو، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 20 دقيقة.
الحلقة 6 - الأحد 19 مايو، وتستمر الحلقة لمدة ساعة و 20 دقيقة.