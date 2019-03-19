متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - احتفلت رانيا أبو النصر، بعيد ميلاد زوجها الفنان ماجد المصرى، بطريقة رومانسية ، حيث نشرت مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور والرقصات التى جمعتها بزوجها فى مناسبات مختلفة على خلفية أغنية "مكتوب ليك" للمطربة إليسا.
وكتبت رانيا على الفيديو "مكتوبه ليك إنى أنا اللى تعيشلها.. مكتوبه على اسمك حياتى كلها.. كل سنه وأنت طيب ياروح قلبى أنا يا أغلى حاجه فى حياتى ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبى وميحرمنيش منك أبدًا يا عمرى أنا.. بحبك".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده بوصلة رقص على أغنية "مكتوب ليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.