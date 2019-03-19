بالفيديو .. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده بوصلة رقص على أغنية "مكتوب ليك"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - احتفلت رانيا أبو النصر، بعيد ميلاد زوجها الفنان ماجد المصرى، بطريقة رومانسية ، حيث نشرت مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور والرقصات التى جمعتها بزوجها فى مناسبات مختلفة على خلفية أغنية "مكتوب ليك" للمطربة إليسا.

وكتبت رانيا على الفيديو "مكتوبه ليك إنى أنا اللى تعيشلها.. مكتوبه على اسمك حياتى كلها.. كل سنه وأنت طيب ياروح قلبى أنا يا أغلى حاجه فى حياتى ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبى وميحرمنيش منك أبدًا يا عمرى أنا.. بحبك".