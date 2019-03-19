شاهد .. هكذا أحتفل عمرو دياب بعيد ميلاد دينا الشربيني؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أحتفل الفنان عمرو دياب الشهير بالهضبة بعيد ميلاد زوجته الفنانة دينا الشربيني مع أبطال مسلسلها "زي الشمس" والتى تشارك دينا بطولتة.

ونشرالفنان عمر السعيد، أحد أبطال المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، على صفحتة الرسمية بـ "إنستجرام"، فيديو ظهر "الهضبة" وهو يدعو عددا من المتواجدين للاحتفال بتورتة عيد الميلاد، وسط سعادة غامرة من دينا الشربيني.

وتدور أحداث مسلسل "زي الشمس" عن مصرع شقيقة دينا في جريمة غامضة، في محاولة منها لمعرفة القاتل، لتثار العديد من الشكوك حول زوجها، ويشارك ببطولة المسلسل عدد من النجووم ، منهم سوسن بدر ، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وأحمد مالك، وإخراج كاملة أبوذكري.