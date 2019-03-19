منهم من لجأ للانتحار.. تعرّفي على أشهر نجوم بوليوود ممن عانوا الاكتئاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرتْ صحيفةُ "تايمز أوف إنديا" تقريرًا عن نجوم بوليوود الذين عانوا من الاكتئاب، ونجحوا في هزيمة ذلك المرض الذي يقضي على حياة الإنسان وقد يدفعه للانتحار.

وفيما يلي أبرز هؤلاء النجوم والنجمات:

ديبيكا بادوكون

هي واحدة من جميلات بوليوود، وعانت مرض الاكتئاب في العام 2015 وتحدّثت بشكل صريح مع كافة وسائل الإعلام حول معركتها مع هذا المرض، معلنةً أنه ليس وصمة عار ولكنه مرض يُمكن الشفاء منه.

أنوشكا شارما

عانت من مرض الاكتئاب لفترة طويلة، وأعلنت عن ذلك بقولها: "الاكتئاب هو السجن، حيث تكون أنت كل شيء القاضى والجلاد"، كما تحدّثت مطولًا عن كيفية توعية الناس بأن الاكتئاب ليس وصمة عار.

فارون ضوان

اعترف أنه شعر بالاكتئاب بينما كان يلعب دور المختل في فيلم "Badlapur"، على الرغم من أنه أسر قلوب المشاهدين بهذا الدور، مؤكدًا أنه يشعر دائمًا بأنه ينجرُّ إلى مناطق سلبية.

شاروخان

Advertisements

نجمُ بوليوود اضطر إلى محاربة هذا المرض المروّع، عندما كان يعاني من ألم شديد بسبب جراحة كتف أجراها في العام 2010، حيث قال النجم البالغ من العمر 53 عامًا في حينه: "بسبب إصابة في الكتف والمعاناة، دخلت في حالة اكتئاب، ولكنني الآن تغلّبت عليها وأشعر بالسعادة والطاقة".

إليانا ديكروز

لطالما كانت ممثلة بوليوود وهوليوود منفتحةً للغاية حيال صراعها المستمر مع الاضطراب والاكتئاب، وكانت شجاعة بشكل كافٍ عندما كشفت أنها في وقت من الأوقات أقدمت على الانتحار، ولطالما نوّهت الممثلة عن كيفية رفع الوعي حول حقيقة أن الأمراض العقلية تحتاج إلى مساعدة وعلاج مثل أي حالة صحية أخرى.

كاران جوهر

عانى المخرج البالغ من العمر 46 عامًا من الصراع مع الاكتئاب والقلق لمدة سنة ونصف، حيث كشف في إحدى المقابلات كيف اضطر إلى تناول الأدوية المضادة للقلق لفترة من الوقت.

وفي برنامجه "قهوة مع كاران" أكّد على أهمية الخضوع للجلسات والعلاجات، التى أحدثت فرقًا كبيرًا في شفائه.

شاهين باهات

كشفتْ شقيقةُ النجمة "عليا باهات" أنها تعاني من الاكتئاب منذ أن كان عمرها 13 عامًا، وذلك في إحدى منشوراتها على "إنستغرام" ما أصاب عائلتها بصدمة كبيرة وقالت: "في لحظة أشعر بأن كل شيء على ما يرام، وفي الأخرى أشعر كأن أحدًا ما أطفأ النور داخل رأسي، أهدأ ثم ألزم الفراش ولا أخرج منه وأشعر بأنه لا يوجد قيمة لأي شيء في هذا العالم. وفي بعض الأحيان تستمر هذه النوبة ساعات، وأحيانًا تستمر لأيام".