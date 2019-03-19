نيكول ويليامز "بديلة" جوردن وودز في عرض أزياء كلوي كارداشيان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أنْ قطعت كلوي كارداشيان علاقتها بعارضة الأزياء جوردن وودز إثر فضيحة تورُّطها في علاقة رومانسية مع صديقها تريستان تومبسون في حفلة لوس أنجلوس، يبدو أنها وجدت عارضتها المثالية من خلال البرنامج التلفزيوني "WAGS".

لجأتْ جوردن إلى برنامج "Red Table Talk" لتوضيح أنّ ما حدث هو مجرّد قبلة سريعة قبل النوم ولن تُؤذي أحدًا، لكن كلوي بعد فترة قصيرة وصفتها بأنها "كاذبة".

يبدو أن وودز استبعدت تمامًا من حياة كايلي جينر رغم كون كايلي قد دفعت لها لتستضيفها في برنامجها "Life Of Kylie"، وأدرجتها أيضًا في أحد خطوط الماكياج الخاصة بها في كايلي كوزماتكس.

شوهدت عارضة كلوي الجديدة "نيكول ويليامز" المتزوجة من "لاري إنجلشاري" ظهير فريق "سان دييجو تشارجرز" السابق مؤخرًا مع عارضة الأزياء روز بيرترام.

وحضرت نيكول وزوجها أيضًا حفل توزيع جوائز "LA Fashion" السنوي الخامس حيث كانت تبدو مذهلةً في الزيّ الأسود الذي كان يتكوّن من سترة جلدية سوداء وبنطلون أسود بكعب أبيض وأقراط ذهبية كبيرة.

تمّت خطبة نيكول ولاري العام 2016 مع بثّ المشاركة في حلقة من حلقات برنامج نيكول لتليفزيون الواقع السابق "WAGS LA"، ليتزوّجا في مايو 2017 خلال الموسم الثالث من البرنامج.

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أُقيم الحفل الرومانسي على شاطئ مونتاج لاجونا في جنوب كاليفورنيا، وشملت قائمة الضيوف المرصّعة بالنجوم ويلمر فالديراما، كارويش تران، برودي جينر، إلى جانب وصيفات الشرف نيكول شانينا شايك، وكريستينا ميليان، والنجمة المشاركة أوليفيا بيرسون.

أصبحت وليامز صديقةً حميمةً لـ كيم كارداشيان في العام الماضي، وشوهدت حتى في منزلها لحفل عيد الميلاد السنوي لكريس، وكذلك باريس هيلتون منذ فترة طويلة.

لمعَ نجمُ نيكول بسبب سلسلة برامج الواقع "WAGS LA"، والتي تمّ إلغاؤها في العام 2018.

تُدير نيكول حاليًا خطّ ملابسها الخاص المسمى "Nia Lynn Swim"، حيث تتراوح أسعار ملابس السباحة لديها بين 65 دولارًا و 145 دولارًا.

ومن المُنتظر رؤية نيكول في أزياء كلوي الرياضية قريبًا، خاصةً أنها عملت من قبل مع كلوي كعارضة أزياء.