حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان "تعاندني"

طرح حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم "تعاندني" على طريقة الـ"Lyrics clip"، من كلمات سليم عبد الرؤوف، ألحان الموسيقار طلال، توزيع وميكساج حسام كامل.

وطرح حسين الجسمي مؤخرا، أغنيته "أحزان ومرت"، وهي من كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي وليد فايد.

حسين الجسمي، هو أحد أشهر المطربين العرب بشكلٍ عام والإمارات بشكلٍ خاص، بل ربما يكون المطرب الإماراتي الوحيد المعروف على مستوى الوطن العربي، نظرًا لما تميز به من حسٍ متميزٍ ومختلف، ولما يقدمه في أغانيه من تنوعٍ وعدم التقيد باللهجة المحلية أو الأغاني الوطنية.

إتقانه للغناء الخليجي واللهجة المصرية واللهجة المغربية، زاد من شهرته وشعبيته، ولحسين الجسمي سببٌ آخر زاد من شهرته وشعبيته، وهو فقدانه الكثير من وزنه في وقتٍ قصير، بعد أن عانى من زيادة الوزن بشكلٍ ملحوظ لفترة كبيرة من حياته.

وُلِدَ حسين الجسمي في 1979، وبدأ مسيرته وهو في السابعة عشرة من عمره بغناء بعض الأغاني الشعبية في الخليج، فاجتذب الشباب مما دفع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أن تتعاقد معه لطرح أول ألبومٍ له في 2002.

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وكان أول ظهور له على الساحة الفنية عندما طرح ألبومه الأول عام 2002، وبعدها غنى في أغاني المسلسلات، وبعدها التحق في عدة مهرجانات غنائية منها مهرجان صلاله في عمان ومهرجان دبي ومهرجان قطر وأخيرا مهرجان هلا فبراير في الكويت وكانت أولى اطلالات الجسمي رسميا عبر مهرجان هلا فبراير 2002 بعد صدور البومه الأول (قاصد).

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