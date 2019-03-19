هيثم شاكر يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد

يضع المطرب هيثم شاكر خلال الفترة الحالية، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد لكي يتمكن من طرحه في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، ومن أغاني الألبوم "ما توصونيش" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، و"لحقتينى" كلمات نادر عبد الله ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، و"احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد ولحن شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يتضمن الألبوم أغنية "بحبك لنفسي" لحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، و"ما تغيبوش" كلمات سلامة على ولحن محمد يحى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد ولحن أحمد صلاح حسنى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويستعد هيثم على جانب أخر، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم شم النسيم وأعياد الربيع، في 27 أبريل / نيسان المقبل، في إحدى النوادي الكبرى بالمعادى، ومن المقرر أن يقدم هيثم شاكر خلال الحفل أغاني من البومه الجديد والتي يتم طرحها في الفترة المقبلة.

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